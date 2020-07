Attualità Un’altra stazione in rosa in Irpinia: ad Aiello il nuovo comandante è il maresciallo Vittoria Amalfitano 27 Luglio 2020

Un’altra stazione in rosa in Irpinia: ad Aiello il nuovo comandante è il maresciallo Vittoria Amalfitano. Trentasettenne di origini partenopee, il maresciallo Amalfitano si è arruolata nell’Arma dei Carabinieri nel 2011, frequentando il primo corso triennale presso la Scuola Allievi Marescialli, conseguendo a Firenze, al termine degli studi accademici, la laurea in Scienze Giuridiche per la Sicurezza.

Prima di assumere il comando della Stazione di Aiello del Sabato, Vittoria Amalfitano ha prestato servizio in provincia di Reggio Calabria (prima alla Tenenza di Rosarno e successivamente alla Sezione Operativa della Compagnia di Gioia Tauro), acquisendo una valida esperienza professionale in un territorio ad alto rischio per l’elevata densità criminale e permeato da interessi della criminalità organizzata.