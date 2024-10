Una veglia di preghiera per Raffaele promossa dal M.I.D e dalla Diocesi di Avellino

Una veglia di preghiera per Raffaele Capolupo, il 35enne ferito gravemente in un incidente stradale lungo via Zoccolari a pochi metri dallo stadio Partenio, promossa dal M.I.D. coordinato da Giovanni Esposito e dalla Diocesi di Avellino.

La veglia avrà luogo Domenica 6 Ottobre 2024 alle 20:00 presso la Cattedrale del Duomo di Avellino.

“Sarà un momento di incontro al quale è invitata tutta la cittadinanza, le autorità locali, la Curva Sud dello stadio Partenio e i familiari di Raffaele per affidare tutti insieme al Signore le nostre suppliche affinchè egli possa presto stare bene – afferma il M.I.D. – Con questa iniziativa anche le persone con disabilità iscritte al M.I.D., tifosi dell’Avellino, vogliono tifare per lui, grande supporter dei lupi, auspichiamo nella partecipazione di tutti” – conclude il M.I.D.