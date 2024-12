Una targa dal sindaco ai tre studenti che restituirono portafogli trovato sul bus

PRATOLA SERRA- Celebrare tre straordinari cittadini: Mattia Gioia, Carmine Tozza e Paolo Pio Fabrizio. Arriva un riconoscimento pubblico per i tre studenti che il 12 novembre, hanno compiuto un gesto esemplare che non dovrebbe passare inosservato. Mentre viaggiavano sul bus Air delle 7 per raggiungere le scuole ad Avellino (l’Itis Guido Dorso e l’Istituto Alberghiero), hanno trovato un portafoglio contenente molto denaro contante, carte di credito e documenti di identità appartenenti a un uomo di nome Mohamed. Senza esitazioni, i tre ragazzi hanno consegnato il portafoglio all’autista del mezzo, fiduciosi che sarebbe stato restituito al legittimo proprietario. Così è stato. Non era arrivato ancora un riconoscimento pubblico per i ragazzi. Che invece arriverà domani. Non è mai troppo tardi per farlo. Il sindaco di Pratola Serra Gerardo Galdo consegnerà loro una targa in riconoscimento del loro senso civico e onestà.Uniti festeggiamo e riconosciamo chi rende grande la nostra comunità.