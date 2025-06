Una settantenne la vittima dell’ investimento: autista del tir negativo al test su alcol e droga

MERCOGLIANO- Una settantenne originaria di un comune dell’hinterland avellinese (prima che siano informati i familiari non riveliamo il paese per una questione di correttezza) è rimasta vittima dell’investimento mortale avvenuto intorno alle otto nel territorio di Torrette di Mercogliano. La donna stava attraversando quando è finita sotto al mezzo pesante che procedeva in direzione autostrada. Nulla da fare per lei, deceduta sul colpo. L’autista del mezzo intanto è stato sottoposto dal personale della Volante della Polizia e dalla Polstrada, intervenuta sul posto per i rilievi tecnici sulla zona del sinistro mortale. Intanto l’ autista è risultato negativo ai primi test sulla eventuale assunzione di alcol o droghe, immediatamente effettuato dal personale della Polizia. Gli agenti stanno anche cercando eventuali tracce dai filmati della videosorveglianza attiva nella zona dove è avvenuto l’investimento mortale.