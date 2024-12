In una seduta “infuocata” solo il ricordo di Franca Troisi mette tutti d’accordo

AVELLINO- Un minuto di silenzio per ricordare una donna che nella promozione culturale e sociale avellinese ha dato un grandissimo contributo. In quella che non sarà certo annoverata come una seduta serena del civico consesso avellinese c’è un momento che ha messo tutti d’accordo. Quello in memoria di Franca Troisi, animatrice di importanti iniziative sui temi sociali e nel Cinema della città capoluogo. A sollecitarlo e’ stato il consigliere comunale Amalio Santoro. Parole di grande riconoscenza per la sua testimonianza anche da parte del sindaco Laura Nargi. L’aula consiliare ha tributato a Franca Troisi un minuto di silenzio per onorare la memoria di una illustre cittadina avellinese.