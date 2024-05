Una palestra aperta h24 a due passi da te

Gli esperti di fitness consigliano di allenarsi alternando all’attività fisica dei momenti di riposo di almeno 24 ore, che risultano fondamentali per il recupero delle energie e, soprattutto, per dare la possibilità ai muscoli di rigenerarsi. Ovviamente i tempi si allungano, per chi pratica invece un tipo di attività ad alta intensità. Ma, in generale, bastano anche solamente 48 ore di stop, per poter poi riprendere, senza conseguenze per il corpo e la salute.

Allenarsi con costanza, infatti, porta dei benefici immensi, non solo dal punto di vista fisico. Il rilascio di sostanze come serotonina, dopamina ed endorfine crea una immediata sensazione di benessere, e questo va ad influire anche sull’umore e sull’energia, andando a ridurre lo stress.

Niente scuse, dunque: l’allenamento non influisce in alcun modo sulle attività quotidiane, e non causa disturbi del sonno e dell’attenzione. Fare movimento è assolutamente fondamentale, e tutte le età, non solo in concomitanza della prova costume oppure al termine delle festività, per cercare di buttare giù qualche chiletto indesiderato.

Tuttavia, ci sono anche i “non esperti“, che invece una scusa per non allenarsi ce l’hanno, eccome, ed è sempre la stessa: la mancanza di tempo. Non per tutti, infatti, è possibile raggiungere ogni giorno una palestra o un centro sportivo, gli impegni sono davvero tantissimi, e non sempre si ha la fortuna di poter usufruire di una struttura valida nella vicinanze. Tra il percorso, l’allenamento effettivo, la doccia, il ritorno a casa e l’inevitabile stanchezza, ce n’è abbastanza per rinunciare anche solo al pensiero di praticare qualche genere di sport.

Per fortuna, negli ultimi anni, sono sempre più le persone che scelgono di dedicarsi all’attività fisica tra le mura domestiche, andando a creare il proprio angolo fitness direttamente in casa. Magari sfruttando lo spazio del box auto, oppure una stanza che non si usa più, o semplicemente spostando temporaneamente i mobili per fare spazio ad attrezzi e macchinari.

Perchè quando si parla di home fitness non c’è limite alle possibilità questo, ovviamente, a patto di utilizzare gli strumenti giusti. E per allestire la propria, piccola palestra casalinga, non c’è niente di meglio di Gallery Sport, il portale online che mette a disposizione degli utenti le migliori attrezzature sportive, con macchinari e ogni tipo di accessorio, per creare uno spazio davvero funzionale e allenarsi utilizzando equipaggiamenti dei migliori marchi.

Dalla pesistica al cardio, fino alle strutture per le attività a corpo libero: con Gallery Sport sarà possibile dare vita alla propria palestra privata, sempre aperta e disponibile, e svolgere l’attività più adatta alle proprie esigenze, per poter iniziare ad allenarsi con costanza e continuità, e sentirsi finalmente bene con il proprio corpo.

Una palestra aperta h24, e a due passi da te (letteralmente): un sogno possibile grazie a Gallery Sport.