Una “festa” tra i piccoli studenti del Vallo di Lauro per la Polizia di Stato

LAURO- Il saluto via radio alla Centrale Operativa del Commissariato, il percorso della Polizia Stradale per testare i riflessi, le attrezzature della Polizia Scientifica per i rilievi e il suono del bitonale delle Volanti. Per gli studenti del Vallo di Lauro, alla vigilia del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia una mattinata di “festa” vissuta direttamente a contatto con gli agenti del Commissariato di Ps agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi e di alcune delle specialità della Polizia di Stato. Particolare attenzione anche all’attività dei ragazzi del Centro delle Fiamme Oro, quelli che vengono formati gratuitamente al Centro Flipper di Rione Parco. Gli studenti di tutto il Vallo di Lauro hanno partecipato ad una mattinata di vicinanza alla Polizia di Stato. A testimoniare che ha voluto fortemente questo momento a Lauro, cui è molto legato anche per gli anni alla guida del Commissariato di Viale dei Platani, la presenza del questore di Avellino Pasquale Picone, accolto dal sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione. Non solo la Polizia. Tra gli stand organizzati anche una dimostrazione del lavoro che ogni giorno mettono in campo le unità cinofile della Polizia Penitenziaria. Spike e Tyson hanno conquistato i più piccoli con il loro grande fiuto.