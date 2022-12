Una doppietta di Tito fa volare l’Avellino, battuta la Turris in trasferta 3 a 1

L’Avellino batte la Turris in trasferta e fa suo il derby campano. La formazione di Massimpo Rastelli si è imposta per 3 a 1. Protagonista il laterale biancoverde Tito, autore di una doppietta, e Gambale. A segno anche l’ex biancoverde Maniero.

La Turris è partita meglio dei lupi sfiorando il goal in paio di circostanze in avvio ma l’Avellino alla prima azione degna di nota passa in vantaggio. E’ Tito a portare in vantaggio i biancoverdi a ridosso della mezz’ora e lo fa con un gran tiro di controbalzo che si insacca alla sinistra del portiere corallino che nulla può. E’ il primo goal per l’esterno biancoverde. Neanche il tempo di tentare una reazione e la squadra di casa subisce il raddoppio ad opera di Diego Gambale che di testa sigla il raddoppio per i lupi. Ma dopo 5 minuti la Turris riesce a rientrare in partita con un goal dell’ex Maniero che anticipa tutti in area sfruttando un indecisione di Pane. Il tempo si chiude con i lupi avanti 2 a 1.

Dopo un avvio tranquillo di entrambre le squadre i biancoverdi centrano il tris, sempre con Tito che un gran tiro insacca ancora l’estremo difensore della Turris. E’ il goal che chiude la gara e che fa gioire i tifosi biancoverdi. Per l’Avellino tre punti d’oro che la fanno respirare, ora l’appuntamento è per domenica prossimo al Partenio-Lombardi dove arriverà la Fidelis Andria.