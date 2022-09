Un vicolo interamente dedicato alla cultura ucraina: succede ad Ospedaletto d’Alpinolo, nell’ambito della manifestazione “A Juta” che si tiene da oggi, sabato 10 settembre, fino a lunedì 12 settembre. Il vicolo San Lorenzo abbraccia la cultura ucraina per tutta la durata della kermesse giunta alla 24^ edizione: tradizioni, preghiera, solidarietà.

Sono previste attività ludico-ricreative a cura dei bambini della scuola di lingua e cultura ucraina “Radici di Avellino”, con degli assaggi tipici made in Ucraina. Ovviamente, musica e costumi tradizionali a sostegno del popolo ucraino, massacrato dalla terribile guerra voluta dalla Russia. Domani, domenica 11 settembre, alle 11, una delegazione di “Ucraini irpini” parteciperà alla Santa Messa al Santuario di Montevergine. Si pregherà per la pace in Ucraina.