Un ventenne alla guida della banda dei furti di auto nel montorese: in otto davanti al Gip

MONTORO- La Procura di Avellino ha chiesto otto misure cautelari (quattro in carcere e quattro ai domiciliari) nei confronti di una banda specializzata in furti di auto che agiva sulla Valle dell’ Irno a cavallo tra montorese e salernitano. Misure cautelari per cui e’ stato disposto l’interrogatorio preventivo davanti al Gip del Tribunale di Avellino, dove sono comparsi gli otto indagati destinatari della richiesta di misura cautelare. A capo della banda un ventenne del salernitano, che giovanissimo avrebbe guidato altri sette componenti tutti residenti tra montorese e salernitano, anche loro poco più che ventenni, tranne il soggetto partecipe al gruppo che forniva secondo gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, la centralina per mettere in moto le vetture nel mirino e poi rubate. Il primo raid era avvenuto proprio a Montoro, il 10 marzo scorso (da qui la competenza per territorio ad Avellino). Otto su ventitre’ furti pluriaggravati di auto avvenuti a cavallo tra la provincia di Avellino e Salerno registrati tra il marzo e il giugno del 2025 sarebbero stati realizzati solo a Montoro, gli altri tutti a cavallo tra Contrada, Forino, Fisciano. Le indagini di Carabinieri e Procura di Avellino hanno portato ad individuare gli otto indagati, tra loro anche due ragazze ventenni che venivano utilizzate per non destare sospetti in caso di controllo delle forze dell’ordine prima di eseguire i colpi. La contestazione per tutti e’ associazione a delinquere finalizzata al compimento di furti aggravati..Gli otto indagati sono comparsi ieri per l’interrogatorio preventivo davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza, che nelle prossime ore potrebbe decidere sulle richieste della Procura.