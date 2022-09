Un pranzo e una lunga chiacchierata. Manuela Arcuri, un “salto” ad Avellino per salutare nonna Angelina

Batte sempre forte il cuore della bella e brava Manuela Arcuri per la città di Avellino. Ogni volta che può e che è libera dagli impegni, l’attrice italiana, molto famosa e molto amata nel Belpaese, scappa qui nella “sua” città, dove c’è una parte consistente – per lei – della sua famiglia. E’ nel capoluogo irpino, infatti, che risiede la sua amata nonna materna, nonna Angelina, una simpatica donna, molto attiva e amante del buon gusto, che porta molto bene i suoi 95 anni.

Una “toccata e fuga” per salutare nonna Angelina, Manuela Arcuri l’ha voluta fare anche oggi. “Le voglio tanto bene, è un mio punto di riferimento irrinunciabile”, ci ha spiegato l’attrice che è stata di una gentilezza unica.

La Arcuri a pranzo ha fatto tappa nel suo ristorante preferito quando riesce a passare per Avellino, ovvero “Degusta”: qui, in compagnia non solo della nonna, ma anche di altri parenti ed amici, ha mangiato degli ottimi prodotti locali ed è riuscita a “staccare” un bel po’ di ore grazie alla professionalità dello staff del locale via Ammiraglio Gregorio Ronca: alla prestigiosa ospite è stato fornito un tavolo in una sala riservata.

Non è la prima volta che la Arcuri s’intrattiene al “Degusta”. Come detto, appena può, cerca di venire ad Avellino. “Una parte del mio cuore è in questa città, non posso non venire. Si sta anche molto bene, poi qui al “Degusta” sono tutti gentili, simpatici e professionali. Ad Avellino, inoltre, si mangia benissimo, sono felice ogni volta che vengo in Irpinia”.

Manuela Arcuri non è passata inosservata ovviamente, anche se il locale ha fatto di tutto, riuscendoci, per tutelare la sua privacy. L’attrice è sembrata in gran forma e pronta a recitare e a lavorare come sempre.