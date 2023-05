Un pezzo di Giro passa per Avellino, scuole di via Tedesco chiuse

Anche la città di Avellino domani sarà interessata dal passaggio del 106° Giro d’Italia – Atripalda/Salerno e pertanto lungo alcune arterie (Via Fratelli Troncone, Via Fontanatetta e Via Pianodardine) cittadine sarà interdetta la circolazione e la sosta dei veicoli.

Domani, mercoledì 10 maggio, il Comune ha disposto la chiusura dell’Asilo Nido “Montessori e dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” (Plesso in Via F. Tedesco) al fine di garantire l’incolumità e la massima sicurezza durante il passaggio della corsa ciclistica