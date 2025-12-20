Un pareggio sotto l’albero: Palumbo regala il 2-2 all’Avellino

Al Partenio-Lombardi Avellino e Palermo chiudono sul 2-2 l’ultima gara prima di Natale. Sotto le luci della Curva Sud, Biancolino schiera i suoi con il 3-5-2, preferendo Besaggio a Martin Palumbo a centrocampo e confermando in avanti la coppia Biasci-Tutino. Il Palermo risponde con Pohjanpalo e Le Douaron in attacco, supportati da Antonio Palumbo.

L’avvio è di marca ospite: il primo tiro è di Pohjanpalo, ma la conclusione termina lontano dai pali ben difesi da Daffara. L’Avellino prova a reagire con alcune incursioni in area, senza però trovare l’ultimo passaggio o la conclusione giusta verso lo specchio presidiato da Joronen. A rompere l’equilibrio ci prova Sounas con un tiro dalla distanza che impegna il portiere finlandese. Al 36’ Fontanarosa salva su Le Douaron, ma nel finale di frazione sono i Lupi a colpire: azione sulla destra, Missori serve Besaggio, palla a Sounas che restituisce ancora a Missori, il cui assist trova Biasci in posizione vincente per l’1-0. Prima dell’intervallo l’Avellino sfiora anche il raddoppio con Besaggio, che non centra la porta.

La ripresa si apre con una clamorosa occasione per Tutino, lanciato a rete ma fermato da un salvataggio sulla linea di Bani dopo una conclusione debole davanti a Joronen. Al 60’ altra chance per i biancoverdi con Biasci, sul cui tiro il portiere rosanero si rifugia in corner. Il Palermo aumenta il peso offensivo con gli ingressi di Gomes e Gyasi, e la mossa paga: al 69’ il sinistro al volo di Ranocchia vale l’1-1.

Biancolino risponde inserendo Palumbo e Patierno, ma all’80’ arriva l’episodio che sembra indirizzare il match: conclusione di Pohjanpalo, Fontanarosa intercetta con il braccio giudicato punibile. Dopo una lunga revisione al monitor, l’arbitro Galipò concede il rigore che lo stesso Pohjanpalo trasforma per il 2-1. Nel finale arriva anche l’espulsione di Diakité, mentre l’Avellino si gioca il tutto per tutto inserendo Russo, Panico e Lescano.

La spinta finale viene premiata: è la sforbiciata di Martin Palumbo a ristabilire l’equilibrio e a fissare il risultato sul 2-2.