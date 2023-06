Un murale per Roberto Bembo. Mercogliano, l’Irpinia, non dimenticano il giovane ucciso all’alba di Capodanno con tre coltellate. L’opera è stata realizzata alle spalle della piscina comunale della città alle falde di Montevergine, in onora di una giovane vita spezzata troppo presto. Il murale è stato benedetto da Don Vitaliano Della Sala, il quale ha sottolineato come sia commovente vedere ancora tante persone ricordare Roberto, nonostante siano trascorsi circa 7 mesi dalla sua morte.

Fumogeni e cori per Roberto, gli amici indossavano maglie biancoverdi, dietro alle quali c’era scritto: “Bembone”. Presente anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. In onore del ragazzo è stata celebrata una messa e poi, subito dopo, ha avuto inizio la tre giorni di tornei. Il murale è stato scoperto dal fratello e dalla sorella di Roberto.