Un milione e mezzo di lavori, le strade ed i marciapiedi di Avellino si rifanno il look. Ad annunciare la “buona novella” è il sindaco Gianluca Festa che incassa un risultato importante grazie al notevole sforzo di queste ultime settimane della sua giunta e degli uffici del Comune. Si mette a fuoco un altro obiettivo decisamente funzionale ad un maggiore decoro e ad una maggiore vivibilità della città capoluogo.

Gli interventi, che partiranno entro fine mese, riguardano i marciapiedi di via De Gasperi e via Due Principati. Ed ancora, sarà rifatto l’asfalto – e anche qui i marciapiedi – a via Scotellaro e via Cassese (zona San Tommaso). Asfalto anche a Contrada Bagnoli, Bosco dei Preti, Contrada Cesine.

Altri interventi puntuali sono programmati a Tuoro Cappuccini, via San Leonardo, Viale Italia, via Roma, Rione Mazzini, Via Palombi, via Francesco Tedesco, zona Parco Castagno, via Fontanelle.

A questi interventi per 1,5 milioni di euro, vanno aggiunti quelli in affidamento che riguardano Corso Umberto col rifacimento del manto stradale dal Castello fino al Convento di San Generoso (1 milione di euro); riqualificazione marciapiedi via Tedesco da Convento San Generoso a semaforo cimitero (1,2 milioni di euro).

Insomma, un piano di intervento straordinario messo in campo dall’amministrazione Festa che sicuramente renderà la città non solo più vivibile, ma anche più sicura.