Un evento-concerto per celebrare il Venerabile don Antonio Vincenzo Gallo a Monteforte Irpino

Un’occasione di festa quella a cui si prepara la Parrocchia dei Santi Martino e Nicola di Bari, grazie all’iniziativa di Don Fabio Mauriello e del vice Don Enrico Venezia. Sono ormai passati 90 anni, infatti, dalla morte del Venerabile don Antonio Vincenzo Gallo e 94 dalla sua ordinazione presbiterale e l’emblema di questa laboriosa comunità irpina ispira un vero e proprio Oratorio Sacro, composto da Diego Antonio della Bella, su musiche di Antonio Ercolino, animatore parrocchiale del canto e della musica sacra.

Il Concerto, dal titolo “Beato sei tu”, avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari il prossimo 13 dicembre alle 19,00.

A dare voce ai brani sarà la storica “Corale Duomo” di Avellino che, nella sua ultra-quarantennale attività, ha animato tutte le principali celebrazioni della Cattedrale cittadina, divenendo simbolo e riferimento musicale per tutta la diocesi. Sotto la direzione del Maestro Carmine Santaniello e grazie alla collaborazione del soprano Romilda Festa, presidente dell’Associazione Polifonica, del contralto Rosanna Lombardi e dell’organista Maurizio Severino, la compagine corale ha dato lustro alla provincia di Avellino dai palcoscenici dei teatri europei, portando il repertorio sacro del Settecento Napoletano in luoghi lontani, dove tale arte è stata applaudita e ammirata. Il servizio liturgico è, però, rimasto il momento centrale dell’attività del coro, che continua ad animare i momenti sacri più importanti della nostra diocesi.

Il momento è sentito profondamente dalla popolazione come occasione per stringersi attorno al Venerabile don Antonio Vincenzo Gallo, alla memoria di una vita spesa a servizio dei più piccoli, con l’umiltà dell’ultimo degli ultimi, in un mondo che spesso non trova spazio per l’amore. Ma è anche un modo per dare impeto e spinta alla fede riposta nelle promesse di Cristo, in cui il venerabile ha fatto affidamento nel donare la propria vita. Vorremmo vederlo canonizzato, è certo. Ma ciò che ispirano le musiche, magistralmente composte da chi ama l’esempio del venerabile, è la ricerca del Signore dentro di noi, nella vita quotidiana, nel ministero che ci è stato affidato. E che sia fatta la volontà di Dio!

Le musiche di Antonio Ercolino saranno eseguite dall’Orchestra Monfort.

Orchestra Monfort

Flauto Anna Taiani; oboe Octavian Cristea; I violino Sofia Di Somma, Samantha Esposito, Pietro Chiocchi; II violino Giuliana Galasso, Davide Marotta, Giusy Palomba; viola Laura Cristea; violoncello Giuseppe Pascale; contrabbasso Enzo Di Somma; chitarra Gianluca Marino.

Voce narrante: Diego Antonio della Bella

Padre Antonio Vincenzo Gallo, il venerabile dehoniano nasceva l’11 gennaio del 1899 a Monteforte Irpino. Di famiglia umile e numerosa, il giovane Antonio mostrò sin da giovanissimo la volontà di diventare sacerdote. Di carattere mite e obbediente, mise a servizio degli altri la propria chiamata sopportando con umiltà le persecuzioni e la malattia che lo piegò nel corpo ma non nella fede, donando speranza a coloro che si rivolgevano numerosi a lui per un consiglio. Nel 1930 fu finalmente ordinato Sacerdote dal Vescovo Mons. Francesco Petronelli nella Chiesa di San Nicola di Monteforte Irpino. Era un bravo confessore e a Roma, nella chiesa del Sacro Cuore, raccolse i bambini allontanandoli dai pericoli della strada e istruendoli al catechismo e al canto. Se ne andò il 2 maggio del 1934, stremato dalla miotonia e a causa di una meningite fulminante. Ma lasciò nel cuore e nella memoria di chi lo aveva incontrato la speranza e il seme dell’Amore di Dio. Fu proclamato venerabile da Giovanni Paolo II. Il suo corpo tornò al paese natio nel 1972 e da allora riposa nella cripta della Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari.