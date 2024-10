Un defibrillatore per Mirabella Eclano donato dal Rotary Club Avellino Est Centenario

Ieri, giovedì 24 ottobre 2024, il Rotary Club Avellino Est Centenario ha donato alla comunità di Mirabella Eclano un nuovo defibrillatore da installare in un luogo pubblico del territorio.

Una donazione che rappresenta un segno di riconoscenza per l’impegno della città di Mirabella Eclano nell’organizzazione del G7 dei Ministri degli Interni, evento svoltosi dal 2 al 4 ottobre 2024 e che ha conferito prestigio e visibilità all’intero territorio irpino sulla scena internazionale.

Il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, che ha accolto i presenti, ha evidenziato il valore della donazione: “A nome mio, dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza di Mirabella Eclano, desidero ringraziare il Presidente del Rotary Club Avellino Est Centenario, Vincenzo Romolo, la Vicepresidente Rosaria Bruno e tutti i Soci del Distretto – afferma il sindaco Ruggiero – che collaborano da tempo con il nostro comune attraverso importanti iniziative per la tutela della salute e la prevenzione”.

La donazione del nuovo defibrillatore al Comune di Mirabella Eclano rafforza sempre di più il senso di comunità e di responsabilità collettiva. In un mondo in cui la salute è una priorità, in questo modo è possibile garantire un ambiente più sicuro per tutti.