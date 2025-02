“Un albero per abitante”, il Comune ha piantumato 84 nuovi esemplari in tutta la città

Ottantaquattro nuovi alberi nelle zone verdi della città. Il Comune di Avellino ha provveduto a far piantumare 24 lecci, 5 Alberi di Giuda, 2 Ibisco cinesi,13 Ligustri, 6 Carpini bianchi, 9 Ciliegi, 2 Aceri rossi,10 Bagolari e13 Aceri ricci.

Il progetto, redatto dalla Sezione Verde Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente, rientra nella misura denominata “Un albero per abitante”, ed ha previsto la piantumazione di nuove alberature su diverse strade cittadine, caratterizzate da un notevole traffico veicolare, nelle apposite asole esistenti, rimpiazzando le fallanze presenti del verde stradale, e la messa a dimora di nuovi alberi in parchi e giardini comunali.

Prima è stata valutata la compatibilità delle specie arboree con le temperature medie, l’umidità e le precipitazioni tipiche dell’area, garantendo la resistenza alle condizioni climatiche stagionali, inclusi periodi di siccità o gelate. Ma anche la disponibilità di luce solare nelle diverse stagioni e l’orientamento dell’area rispetto al sole, privilegiando specie che prosperano con il livello di esposizione disponibile. La scelta delle specie arboree è stata effettuata anche con l’obiettivo di promuovere la biodiversità, selezionando alberi che possano favorire la presenza di fauna locale e contribuire a un ecosistema equilibrato. Inoltre, si è tenuto conto del tasso di crescita degli alberi e delle esigenze di manutenzione, preferendo specie a bassa manutenzione che non richiedano interventi frequenti. L’estetica e l’integrazione paesaggistica sono stati criteri importanti nella selezione, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto visivo dell’area. Sono state privilegiate specie autoctone o con un valore culturale ed ecologico importante per la comunità locale, garantendo una maggiore sostenibilità e legame con il territorio. Il tutto, in linea con il Piano del verde comunale, assicurando coerenza con le strategie a lungo termine del comune per lo sviluppo di spazi verdi sostenibili.

«Così facciamo rinverdire Avellino e la rendiamo più bella e più vivibile. – dichiara il Sindaco, Laura Nargi – Riqualifichiamo le strade, le piazze e le aree a verde pubblico maggiormente interessate dal traffico veicolare con lecci, ligustri, aceri, ciliegi. È un’azione concreta per migliorare il verde pubblico della nostra città e ridurre l’impatto dell’inquinamento atmosferico. Una scelta di campo per una Avellino ancora più sostenibile e green. E con le economie di gara – conclude – metteremo a dimora altre piante in tutta la città».