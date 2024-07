Ultimo turno di servizio per il capo reparto Landi dei Vigili del Fuoco di Avellino

Oggi, 29 luglio, il Capo Reparto Landi Guglielmo dei Vigili del Fuoco di Avellino conclude il suo ultimo turno di servizio attivo prima del pensionamento, previsto per il primo agosto. Landi ha iniziato la sua carriera come Vigile Permanente nel 1993, presso il Comando di Verona, e successivamente è stato trasferito al Comando di Napoli.

Entrato a far parte come Vigile Permanente nel 1993, ha iniziato la sua carriera presso il Comando di Verona, per poi essere trasferito al Comando di Napoli, e poi giungere al Comando di Avellino dove presta tutt’ora servizio. Nominato Capo Squadra nel 2013 e poi Capo Reparto con decorrenza 2023, ha preso parte a diverse emergenze che hanno colpito la nostra nazione. Ha partecipato, tra le altre, all’alluvione di Vicenza, Sarno, Quindici, Cervinara, Messina e al sisma di San Giuliano di Puglia, L’Aquila, Amatrice, Ischia, al crollo della palazzina a Torre Annunziata (NA) oltre che a numerose emergenze a livello locale. Ha costituito il nucleo cinofilo presso i Vigili del Fuoco di Avellino nel 2012, con la presenza preponderante dell’unità cinofila Sasha, contribuendo, con il suo operato a dare una particolare visibilità ai Vigili del Fuoco di Avellino in ambito regionale e nazionale. La coppia Guglielmo-Sasha ha rappresentato per anni l’immagine bella del Comando di Avellino, amata da tutta la popolazione, ma soprattutto dai bambini. Anche per questo il Comandante Ing. Mario Bellizzi e tutti i suoi Colleghi ed Amici, nel ringraziare Guglielmo per il suo operato gli rivolgono i più affettuosi auguri per questa nuova fase della sua vita.