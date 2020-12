Ugl: albero della solidarietà in piazzetta Perna

Mercoledì 16 dicembre, alle 16.30, l’Ugl accenderà le luci dell’albero della solidarietà in piazzetta Perna ad Avellino. Sarà presente il segretario regionale dell’Ugl Campania, Gaetano Panico.

“Abbiamo deciso di installare in città un simbolo del Natale e di tutti i suoi valori. Un ringraziamento va al sindaco, Gianluca Festa, per il gratuito patrocinio”. Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino, in merito all’iniziativa.

“Comprendiamo che in questo momento storico tante, troppe famiglie non hanno nulla da festeggiare. Molti si ritroveranno soli a casa o in un letto d’ospedale o stanno piangendo la scomparsa di un loro caro. L’emergenza sanitaria, economica e sociale, ha strappato ogni certezza ma non la speranza e l’augurio di un riscatto per la provincia e l’intero Paese”.

“L’accensione dell’albero, legata anche ad iniziative solidali che svilupperemo nelle prossime settimane – prosegue Vassiliadis -, ha un valore molto più profondo, ed è un pensiero per chi soffre e per chi sta lavorando affinché questa epidemia venga debellata totalmente dalle nostre vite”.