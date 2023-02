“Ufo78”: presentazione della nuova opera dei Wu Ming ad Avellino

Arci Avellino ha il piacere di annunciare il lancio della nuova iniziativa pubblica che si terrà venerdì 24 febbraio presso il Circolo Arci Officina Lab in Strada Statale 78, contrada Novesoldi 10/A Atripalda (AV) alle ore 18:30. In questa occasione, verrà presentato l’ultimo libro di Wu Ming, intitolato “Ufo 78”, in compagnia di uno degli autori: Wu Ming 1.

L’evento, che vedrà la partecipazione di Luca Cioffi dell’Arci Avellino, Daniela Sanseverino di Officina Lab e Gerardo Iandoli dottore in italianistica, sarà un’opportunità unica per conoscere da vicino l’autore e il suo lavoro, oltre che per partecipare a una serata piena di emozioni e divertimento. Dopo la presentazione del libro, ci sarà un dj set per ballare a cura dei circoli Arci CAOS e Avionica e una degustazione di prelibatezze locali a cura del circolo Gastarea.

Arci Avellino invita gli appassionati di letteratura, musica e controculture a partecipare a questo evento gratuito e aperto a tutti. Non perdete l’occasione di incontrare Wu Ming 1 e di scoprire la sua ultima opera. Vi aspettiamo!