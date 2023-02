Ufficio passaporti: “Open Day” della Questura di Avellino

Alla Questura di Avellino si replica l “Open Day”, ovvero l’apertura straordinaria al pubblico dell’ufficio preposto alla ricezione delle richieste di primo rilascio del passaporto.

Noonostante non ci siano particolari criticità in ordine al disbrigo delle istanze, in aggiunta al normale orario giornaliero di apertura, l’Ufficio Passaporti sarà aperto anche nella giornata di sabato 18 febbraio con orario 09,00- 13,00.

Gli interessati potranno recarsi presso l’Ufficio Accettazione della Questura di Avellino, per richiedere informazioni sullo stato della loro pratica, ritirare il documento se già definito o presentare nuova istanza di rilascio.

A partire inoltre dal 20 febbraio, fermo restando il normale orario di apertura al pubblico, l’Ufficio Passaporti della Questura sarà aperto dal Lunedì al Venerdì con orario 09,00-12,00 e nella fascia oraria pomeridiana il martedì e giovedì con orario 15,00-18,00.

Analoga iniziativa sarà adottata anche presso gli uffici dei Commissariati di Pubblica Sicurezza distaccati della Provincia (Ariano Irpino – Cervinara – Lauro – S. Angelo dei Lombardi) che resteranno aperti ogni giovedì pomeriggio nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 15,00 alle 18,00.