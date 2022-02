Ucraina, mobilitazione anche ad Atripalda: appuntamento mercoledì in Piazza Umberto I

L’esplosione delle guerra in Ucraina rende necessaria un’immediata reazione dal mondo.

Anche ad Atripalda abbiamo pensato fosse necessario raccoglierci in un momento pubblico per rivolgere un pensiero ai fratelli e le sorelle ucraini che stanno vivendo questa situazione disastrosa e surreale.

Momenti di mobilitazione e sensibilizzazione come questo, sono fondamentali per non farci mai dimenticare che la violenza armata, la guerra, è sempre qualcosa contro cui schierarsi, anche quando questa si svolge in luoghi che possono sembrarci così lontani da noi.

Pertanto Mercoledi 2 Marzo 2022 alle ore 18:30 ci ritroveremo in Piazza Umberto I ad Atripalda, uniti per la Pace. Coglieremo l’occasione per raccogliere farmaci (antiinfiammatori, antibiotici, agenti per l’emostasi, garze, bende, siringhe, flebo, disinfettanti) ed indumenti caldi (Vestiti, cappelli, sciarpe, coperte, sacchi a pelo) che verranno inviati con l’aiuto della Comunità Ucraina Irpina e della Misericordia di Atripalda.

Inoltre invitiamo tutti a venire muniti di una candela per tenere insieme un momento di silenzio.

L’evento si svolgerà in ottemperanza delle normative Covid vigenti.

Al momento hanno aderito:

Scout Agesci, Forum dei giovani di Atripalda, Laika Project, Avionica, Arci Avellino, Misericordia di Atripalda, Libera Avellino, Don Tonino Bello, Soma, Cambia- Menti, E.CO.RE., Centro Aprea, L’ Angolo delle storie, Acli Avellino, Apple pie, Legambiente, Proloco Atripalda, L’Officina Lab, Famiglie Rog, Don Ranieri, Don Fabio, Associazione Culturale Alvanite,IrpiniAltruista, Link Fisciano, UDS, CGIL