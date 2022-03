Ucraina, il contributo dell’associazione “Le mani sui cuori”

Il dottor Franco Russo, insieme ai volontari Fortunato e Raffaella, ha consegnato a Padre Roman e Romina della Caritas Diocesana di Avellino un piccolo contributo sforzo dell’Associazione “Le mani sui cuori”.

“Abbiamo acquistato 100 confezioni di antibiotico e abbiamo consegnato il relativo pacco a Padre Roman. E’ il piccolo contributo della nostra Associazione per i fratelli ucraini. Il Vangelo ci insegna che siamo tutti fratelli e che, in momenti di bisogno, la solidarietà umana è fondamentale. La guerra distrugge e annienta vite umane senza alcuna ragione valida. Quale medico e presidente di una Associazione di volontariato e prevenzione che opera nel sociale rivolgo un invito a tutte le Associazioni ed anche alle singole persone di dare il proprio contributo in questo momento così triste. Io mi auguro che da questa sera cessi il rumore delle bombe e della morte e che i governanti del mondo possano fare tutto quanto in loro potere perché, finalmente, “scoppi” la pace”.