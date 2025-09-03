U.S. Avellino: Patierno ricoverato al Policlinico di Bari per infezione virale

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, in seguito ad una forte dolenza addominale unita a sintomi febbrili, il calciatore Cosimo Francesco Patierno si è recato presso il pronto soccorso del Policlinico di Bari.

Dopo tutti gli accertamenti del caso è stata evidenziata una severa infezione virale che lo ha costretto al ricovero.

Il calciatore è sotto attento monitoraggio dei medici del Policlinico di Bari che stanno aggiornando costantemente lo staff medico del club.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti per capire i definitivi tempi di recupero.