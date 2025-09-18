U.S. Avellino: operazione chirurgica riuscita per Tutino

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, nella giornata di martedì, il calciatore Gennaro Tutino si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione è perfettamente riuscita con il calciatore che ieri è stato dimesso da Villa Stuart con indicazioni riguardanti la terapia medica ed il protocollo riabilitativo dedicato.
