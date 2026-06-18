Tutto pronto per Termopolio 2026, tre giorni di festa nel centro storico di Atripalda

Dal 19 al 21 giugno il centro storico di Atripalda torna a trasformarsi in un grande spazio

di incontro, gusto e spettacolo con la quarta edizione di Termopolio, la manifestazione

promossa dall’Amministrazione Comunale e organizzata dall’associazione

TODOINFIESTA.AV 2017 con la collaborazione e il supporto di Caos APS.

Tre giorni di festa nelle prime sere d’estate, con sedici punti food, aree dedicate al vino e alla birra artigianale, concerti, dj set e spettacoli diffusi che animeranno vicoli e piazze della cittadina del Sabato.

L’offerta gastronomica sarà uno degli elementi centrali dell'edizione 2026. I visitatori

potranno scegliere tra ziti alla genovese e altri primi della tradizione, pizza a ruota di carro,

cuoppo di terra e di mare, polpette, smash burger, barbecue, arrosticini, dolci e gelati. Un

percorso che unisce cucina popolare, street food e prodotti del territorio.

Ad animare il villaggio del gusto saranno CaciocaWalter, La Sirena Street Food,

Smashbù, Hosteria Giù da Thomas, Lievitum Trattoria Napoletana, Zeppoleria da

Geppino, Abellinum Eventi/Terre D’Aione, Macelleria Il Capriccio, Maistà Antica Pizzeria,

Amilù, Primm’ Aropp Street Food, Tappo Brillo, Mangiarte, Flamaca, Urciuolo Gelateria e

Concè.

Sul fronte beverage saranno presenti Birrificio23, Birrificio 83043, Bar Millennium, Bar

Termopolio ed Enoteca Popolare, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra

birre artigianali, cocktail e vini del territorio.

Accanto al cibo, spazio alla musica con il Termopolio Music Village, articolato tra Piazza

Garibaldi e la Club Culture Plaza allestita nella Piazzetta degli Artisti.

Venerdì 19 giugno Piazza Garibaldi aprirà con il concerto dei Maradonas e il vinyl set di

Sexy Pummarola. Nella Club Culture Plaza saliranno in consolle Si.Da.Soul e Dario De

Angelis.

Sabato 20 giugno toccherà alla Balera Irpina con Tonuccio Corona Full Band sul palco di

Piazza Garibaldi. Nella Piazzetta degli Artisti si esibiranno Vincenzo Russo, D.eMMe e

Daniele Damaso.

Domenica 21 giugno Piazza Garibaldi ospiterà il live della D*oggy Style Big Band Ska e il

set di Vinyl Gianpy. Nella Club Culture Plaza si alterneranno Pisaniello e RDR.