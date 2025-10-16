Tutto pronto per la 35ª Sagra della Castagna a Montefusco

Montefusco si prepara ad accogliere la 35ª edizione della Sagra della Castagna, organizzata dal Comitato Realtà Giovani in collaborazione con il Forum dei Giovani. L’evento, ormai diventato una tradizione attesa, si terrà nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2025 presso la Villa Comunale del paese.
Il programma si apre venerdì 24 ottobre alle ore 19:30 con l’apertura degli stand gastronomici, accompagnata dalla musica live del gruppo I Malamente, seguita da un DJ set e dagli immancabili balli in abiti tradizionali.
Sabato 25 ottobre, stessa formula vincente: apertura stand alle 19:30, con il coinvolgente intrattenimento musicale degli Ambaradam, a seguire DJ set e balli in abiti tradizionali.
La giornata conclusiva, domenica 26 ottobre, inizierà invece a mezzogiorno con l’apertura degli stand e l’accompagnamento musicale del gruppo U Tone.
Durante la sagra sarà possibile gustare prodotti tipici come carne alla brace, zuppa di fagioli con castagne, cotechino, dolci alle castagne, caciocavallo impiccato, caldarroste e la sempre amata montanara.
Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina, la musica popolare e le tradizioni autentiche del territorio.