Tutto pronto per il Concerto di Coez: le info su varchi di accesso, parcheggi e viabilità

Fervono i preparativi per il Concerto di Capodanno che vedrà l’attesissima esibizione di Coez e LeOne sul palco allestito a Corso Vittorio Emanuele. Il Comune di Avellino, attraverso il Comando della Polizia Municipale e in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, ha definito l’organizzazione inerente gli accessi all’evento, i Piani del traffico e della sosta, la viabilità e l’area destinata ai diversamente abili.

I VARCHI DI ACCESSO

Al concerto, completamente gratuito, si potrà accedere solo e esclusivamente attraverso i varchi messi a punto dal Comune di Avellino insieme alle Forze dell’Ordine. Nello specifico, un varco con 3 accessi sarà aperto a via Dante e un altro, con quattro accessi, su Corso Vittorio Emanuele, all’altezza di via Malta. Gli steward e le Forze di polizia si occuperanno del prefiltraggio all’ingresso. Il personale preposto verificherà il rispetto del divieto di portare all’interno dell’area del concerto bottiglie o bicchieri di vetro, petardi o mortaretti.

LE AREE DI SOSTA

I posti auto disponibili intorno al centro cittadino saranno diverse centinaia. E si aggiungeranno a tutti gli stalli già presenti sulle strisce blu. Circa 100 posti sono disponibili a Campetto Santa Rita, 88 nel parcheggio coperto del teatro “Carlo Gesualdo, 30 nel piazzale antistante il Comune, 400 posti nel parcheggio privato su due livelli al coperto del centro commerciale “Vivendi”, 32 nell’area di sosta di Largo Ferriera, 242 posti a Piazza Kennedy, 34 nel parcheggio dell’ex Asilo Patria e Lavoro (accedendovi da via Terminio), 35 nell’area Ex Enel di via Volpe, 12 in Piazzale Lanzilli, 38 nell’area antistante l’ex ospedale “Moscati”, in via Otranto, 30 nell’area di via degli Imbimbo.

AREA DISABILI

Per assicurare una fruizione dell’evento più confortevole, venti posti, più altrettanti per gli accompagnatori, saranno destinati a diversamente abili in un’area appositamente delimitata in prossimità del palco. L’accesso sarà garantito attraverso una corsia preferenziale posta alle spalle del palco, dal lato della Villa comunale. Allo stesso modo, i disabili avranno a disposizione uno spazio per la sosta delle auto a Corso Europa, dall’intersezione con via Cassitto all’intersezione con via Gussone, nei pressi dell’Eliseo.

LA VIABILITA’

Il Comando della Polizia Municipale ha anche disposto il divieto di circolazione, esclusi residenti e autorizzati, dalle ore 13 del 31 dicembre sino al termine della manifestazione, in via Cassitto, via Ferdinando Iannaccone, via Dante, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Fioretti e l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II, via De Concilij, viale Italia, tra l’intersezione con via De Concilij e l’intersezione con via Sellitto. Sarà vietata la sosta, con rimozione coatta su ambo i lati di via Cassitto, via Ferdinando Iannaccone, via Dante, tra l’intersezione con via Fioretti e l’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II, Corso Europa, tra l’intersezione con viale Cassitto e l’intersezione con Via Gussone, a esclusione dei soli titolari di pass per diversamente abili.