Attualità “Tutti per la parità”: lunedì 8 marzo l’iniziativa della Consigliera di Parità della Provincia con i Comuni 6 Marzo 2021

“Tutti per la parità”, è il titolo dell’iniziativa promossa dalla Consigliera di parità della Provincia di Avellino, Vincenza Luciano, per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna. Lunedì 8 marzo, alle 12 appuntamento on-line sui canali facebook della Provincia di Avellino, Museo Irpino, Biblioteca Provinciale e Consigliera di Parità.

In programma una sequenza di video realizzati da alcuni Comuni della provincia di Avellino che hanno aderito all’iniziativa attraverso sindaci e loro delegate.

“Un anno fa – dichiara la Consigliera di Parità, Vincenza Luciano – iniziava il primo lockdown e proprio in queste ore, purtroppo, la situazione è tale da farci ripiombare nelle medesime condizioni. Ciò nonostante, era mio dovere sollecitare le amministrazioni comunali per dare un segnale di presenza per questo 8 marzo a tutta la nostra comunità”.

“Seppur tutti distanti – spiega la Consigliera -, proprio dai Comuni è stato colto l’invito a dare questo segnale a favore delle donne. Le donne che lottano, ora più che mai, per rivendicare il diritto a svolgere un’occupazione retribuita al pari degli uomini. Ringrazio il presidente Domenico Biancardi per avermi dato l’occasione di fare ciò, nella speranza che si possa tornare a dialogare in presenza su questi temi”.