Tutti pazzi per il cloud gaming!

Le nuove tecnologie che si fanno spazio nel mondo dei giochi sembrano essere sempre vincenti, anche quando ciò non accade nell’immediato. Ci stiamo riferendo, in particolare, al cloud gaming, che ha conquistato il cuore di grandi e piccini, rendendo l’esperienza ludica ancora più smart!

Ma che cos’è il cloud gaming? Come suggerisce la nomenclatura, si fa riferimento a piattaforme virtuali in cui sono archiviati i videogiochi. Proprio come accade per i desktop remoti, i videogame sono memorizzati ed eseguiti a distanza con una fruizione che ricorda molto quella dello streaming. L’utente lancia gli input, il client li gestisce e li invia al server, che avvia l’esecuzione del gioco.

Questo significa che il giocatore non ha bisogno di scaricare e installare software, così facendo non appesantisce il pc. D’altro canto, basta una buona connessione e l’abbonamento con il provider di cloud gaming per giocare da qualsiasi device in ogni momento. Altro importantissimo fattore è che non si è più obbligati ad avere il PC o la console di ultima generazione.

Anche se al momento questa modalità di fruizione non ha scardinato ancora quella tradizionale, il cloud gaming conquista sempre più adepti. Ciò è evidente soprattutto se pensiamo che agli esordi, più di 10 anni fa, la tecnologia non era stata molto considerata e presentava imperfezioni evidenti.

Di recente però Sony, Microsoft e persino Amazon hanno portato milioni di giocatori a riconsiderarla. L’utente può scegliere già oggi tra tanti tipi di abbonamenti quello più in linea con il suo budget, anche considerando il vasto catalogo dei titoli disponibili.

Il suo successo s’inserisce, però, in un fenomeno più ampio, che ormai anche in Italia è più diffuso che mai. Infatti, dai giocatori appassionati a quelli che cercano semplicemente di riempire i momenti liberi, la cosa certa è che si predilige il divertimento in rete.

Che si abbia iOS o Android cambia poco, poiché tra le app più scaricate ci sono proprio quelle dei giochi. Il divertimento virtuale passa anche dai classici siti di casinò online, che si presentano con portali sempre più all’avanguardia, dove l’atmosfera che si respira annulla la differenza tra l’esperienza fisica e quella virtuale.

La fortuna di queste tecnologie è allora parlare al cuore dei giocatori, che ogni giorno cercano nuove emozionanti avventure da vivere in realtà parallele. Con il cloud gaming lo si fa più velocemente e senza cimentare in passaggi tecnici.