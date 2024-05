Tutti i vantaggi offerti da una vacanza in catamarano

Se si è amanti del mare, non si può rinunciare alla possibilità di concedersi una vacanza in catamarano. Il consiglio è quello di prendere a noleggio tale imbarcazione, così da poter toccare con mano i numerosi vantaggi che contraddistinguono tale soluzione. Va detto, in primis, che il catamarano – se confrontato con altre barche – risulta decisamente più stabile: ciò vuol dire che consente una navigazione serena e calma, in virtù della presenza di due scafi, anche in presenza di mare molto agitato. Il catamarano, inoltre, rappresenta il mezzo ideale per un viaggio all’insegna del relax grazie agli ampi spazi a disposizione. Le cabine sono grandi e sono disponibili bagni privati: come dire, tutto ciò di cui si può aver bisogno per un livello di comfort ottimale.

I due scafi

I due scafi fanno sì che la navigazione di un catamarano non sia molto rapida, ma questo non deve essere ritenuto un aspetto negativo: al contrario, è un punto di forza di questo tipo di vacanza, che merita di essere scelta proprio perché consente di dire addio ai ritmi frenetici a cui si è abituati nella vita di tutti i giorni. Ci si può rilassare davvero, e non solo per modo di dire, mettendo da parte la stanchezza e le preoccupazioni che si sono accumulate durante la quotidianità in città. Per altro, se si è a bordo di un catamarano non si ha comunque la sensazione di andare lenti, ma anzi pare di volare sul pelo dell’acqua se si ha il vento in poppa. È vero che non si ha a che fare con le scariche di adrenalina tipicamente offerte da una navigazione su barca classica, ma ciò è un vantaggio: niente mal di mare e massima stabilità.

Una vacanza senza preoccupazioni

Il noleggio catamarani può essere scelto con o senza skipper: versatilità e flessibilità per andare incontro a qualunque tipo di esigenza. Riposarsi a pelo d’acqua, concedersi un’immersione, rilassarsi mentre si pesca, regalarsi un bagno tra tuffi e giochi d’acqua: c’è solo l’imbarazzo della scelta fra le tante attività in cui ci si può cimentare, rimanendo 24 ore su 24 a contatto con i mari più belli d’Italia e d’Europa. Sì, perché le destinazioni fra cui è possibile scegliere sono davvero tante: solo per rimanere al nostro Paese si possono citare l’arcipelago della Maddalena e la Costa Smeralda in Sardegna, gli arcipelaghi delle Egadi e delle Eolie in Sicilia, la Costiera Amalfitana in Campania, l’Elba in Toscana… e la lista completa sarebbe ancora più lunga.

Il catamarano: mezzo perfetto per tutte le esigenze

Come si può facilmente intuire, allora, il catamarano ha tutte le carte in regola per poter essere ritenuto il mezzo di trasporto ideale per veleggiare fra l’altro lungo la splendida, sorprendente e frastagliata costa del Terreno, magari per andare alla scoperta di una caletta poco affollata, che non può essere raggiunta dalla terraferma ed è accessibile unicamente dal mare. E non è tutto: si sperimenta un piacere sottile e unico nel raggiungere una località di mare attraccando al porto. Scesi sulla terraferma, poi, ci si può concedere una passeggiata tra i vicoli e le stradine di borghi e villaggi unici per tradizione e cultura. Una vacanza godereccia, dunque, è quella che attende chiunque decida di optare per il catamarano, mezzo ideale per un viaggio dai ritmi lenti ma non per questo noioso, capace di regalare tutto il comfort che si possa desiderare mentre il rumore delle onde che si infrangono contro gli scogli in sottofondo regala una colonna sonora dolce e capace di ammaliare gli adulti e i bambini.

Le proposte di QualitySail