Attualità Tutti i vantaggi dei tappeti moderni da salotto 22 Marzo 2021

Un tappeto moderno è un must nell’ambito di un salotto arredato secondo il medesimo stile. Questi articoli sono di solito realizzati con materiali come il poliestere, il polipropilene e il cotone: soluzioni ecologiche, di ultima generazione, in grado di garantire sempre e comunque ottime prestazioni tecniche.

I complementi in questione offrono una serie di vantaggi, che andremo ad analizzare a breve nello specifico. Nel frattempo, ti informiamo che puoi acquistare bellissimi tappeti presso l’e-commerce di Smart Arredo: lo shop online che fa di un pregevole minimalismo il proprio principale pilastro. Il catalogo del negozio è pieno di prodotti convertibili e trasformabili per miniappartamenti, e nel complesso include elementi contraddistinti da linee pulite ed essenziali con intento salvaspazio.

Tappeti moderni di ogni tipo: più grandi o più piccoli, caratterizzati da colori pastello o vivaci, decorati da motivi floreali, geometrici oppure astratti. Hai a disposizione moltissime forniture per adornare il tuo soggiorno – o la camera da letto, lo studio, la sala da pranzo, qualunque stanza tu voglia. Tali oggetti sono versatili e si adattano bene a qualsiasi contesto. Ma perché conviene personalizzare un ambiente con un tappeto di questo stampo? Scoprilo proseguendo con la lettura!

Il potenziale estetico

Per cominciare, i tappeti che rientrano in questa categoria sono dotati di notevole eleganza.

Attirano immediatamente lo sguardo degli ospiti, e regalano al locale uno straordinario tocco di classe. Rivelano amore per la raffinatezza e cura per i particolari; mettono in evidenza la personalità degli inquilini, e la loro passione per i dettagli.

Senza dimenticare che questi accessori non sono mai ingombranti o fuori luogo, in virtù del loro design puro e privo del superfluo. Un tappeto moderno è meraviglioso a vedersi proprio perché è privo di fronzoli!

La resistenza dei tappeti moderni

Questi tappeti, in aggiunta, sono confezionati con materiali che – come già abbiamo detto – assicurano elevate performances e risentono poco o per nulla dell’usura, degli strappi, delle macchie e dello scorrere del tempo.

Simili superfici, per loro stessa natura, sono soggette a un continuo calpestio. Quelle di scarsa qualità tendono a rovinarsi, ma il discorso non vale per tappeti come quelli di Smart Arredo. Le textures restano vivide e brillanti, non si deteriorano, rimangono praticamente come nuove nonostante il passare degli anni. Un eccellente investimento per la tua casa.

La facilità di pulizia

Ricorda, poi, che un tappeto moderno in poliestere o in polipropilene è davvero molto facile da pulire. Basta utilizzare un comune detergente neutro o un aspirapolvere per provvedere a questa importante operazione.

Di solito, le persone evitano i tappeti proprio perché credono che siano difficili da igienizzare e che richiedano una costante manutenzione. In realtà, quelli più all’avanguardia tornano splendenti in pochi minuti. Questa è una buona notizia soprattutto per chi vive con dei bambini, che di certo adoreranno giocare su un rivestimento tanto soffice, piacevole al tatto e fonte di comfort!

Una vasta gamma di tappeti per tutte le esigenze

Un altro lato positivo dei tappeti moderni è il seguente: i modelli sul mercato sono numerosi e variegati. In questo modo, ogni esigenza sarà senza dubbio soddisfatta.

Che ne pensi, per esempio, del sofisticato Oman di smartarredodesign.com ? Un complemento in polipropilene intagliato a mano, specchio di quella bellezza che soltanto i migliori prodotti artigianali possiedono. La tonalità crema è estremamente delicata, ideale per chi ama la sobrietà ma desidera al contempo un articolo unico e originale.



Tappeto moderno OMAN

E che dire di New Roses, valorizzato da stupende immagini floreali? Una sapiente conciliazione di romanticismo ed ecletticità, disponibile nella combinazione cromatica di rosso e nero. Linton, invece, ha un aspetto più “soft” per le sfumature cerulee, è in cotone per il 75% e poliestere per il 25%, e si lava tranquillamente in lavatrice con risultati ottimali.

Ti consigliamo di dare un’occhiata a Manfred, un vero e proprio emblema di stile che cattura l’attenzione di tutti una volta varcata la soglia. È antiscivolo, di forma rettangolare e adatto a tutte le destinazioni per il suo design minimale. Merita di essere menzionato anche Arkell, un autentico tripudio di colori, adornato con tinte vivaci per rendere più allegri e briosi tutti gli ambienti.



Tappeto moderno MANFRED

E tu, quale tappeto moderno preferisci?

Una soluzione duttile e versatile

Continuiamo con il nostro elenco dei vantaggi di questi tappeti: lo sapevi che essi sono perfetti non solo per il salotto, ma anche per qualunque altro locale?

Certo, si tratta di oggetti progettati appositamente per l’area living, affinché sia inconfondibile ed esclusiva. Tuttavia i tappeti di stampo moderno sono adeguati anche allo studio e all’home-office, che diventano più confortevoli e garantiscono ore di lavoro più gradevoli.

Sistema un tappeto del genere in camera da letto, magari abbinandolo a una mobilia altrettanto innovativa ed essenziale. Posizionalo nella sala da pranzo, e non aver paura che possa macchiarsi con il sugo di qualche pietanza: già te lo abbiamo ribadito, questi prodotti si puliscono molto agevolmente!

Puoi personalizzare tutti gli spazi della tua dimora con un simile tappeto. Non dovrai fare altro che scegliere il pattern che prediligi!

Prodotti tanto eleganti quanto funzionali

Per concludere, un tappeto moderno è simbolo di funzionalità e di praticità. Materiali come il polipropilene sono permeabili al calore, e consentono di evitarne la dispersione in inverno. Sono comodi da percorrere a piedi nudi, e non si danneggiano con il trascorrere degli anni.

Tali tappeti contribuiscono a delineare uno spazio intimo, accogliente e familiare. Quale motivo decorativo è più indicato per la tua abitazione?