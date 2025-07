“Tutta la verità”: Gianluca Festa torna a parlare in un incontro pubblico

“Tutta la verità”: è questo il titolo scelto dall’ex sindaco Gianluca Festa per l’incontro pubblico promosso dalle liste a lui collegate, “Davvero” e “W la Libertà”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 30 luglio alle ore 18:00 al Viva Hotel di Avellino.

Si attendono, dunque, le prime dichiarazioni di Festa dallo scorso 26 maggio, giorno in cui venne azzerata la Giunta comunale. Una passaggio che aveva innescato una crisi politica culminata nel voto contrario dei consiglieri “festiani” al Rendiconto di Gestione 2024, che provocò la decadenza della sindaca Laura Nargi. Festa, ora, vuol dire la sua verità su una avventura politica che un anno fa grazie a lui è iniziata e sempre grazie a lui è terminata dopo neanche 13 mesi.

Questa volta, l’ex primo cittadino sceglie un incontro aperto a tutti, rompendo con la prassi delle precedenti conferenze stampa durante le quali non aveva ammesso alcune testate giornalistiche. In quelle occasioni, anche IrpiniaNews, pur invitata, aveva scelto di non partecipare in segno di solidarietà verso i colleghi esclusi.