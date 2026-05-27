“Tutela” per il sindaco Buonfiglio dopo le minacce relative ai beni confiscati

TAURANO- Vigilanza dinamica per il sindaco di Taurano Michele Buonfiglio dopo le minacce avvenute qualche giorno fa ad Avella relative alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel comune del Vallo di Lauro. Il provvedimento adottato dal prefetto Rossana Riflesso per consentire che ci sia una adeguata Vigilanza per la fascia tricolore, come e’ noto avvicinato mentre si trovava in un bar di Avella da un sessantenne condannato per la partecipazione ad un clan camorristico e destinatario della confisca dei beni, destinati dal Comune di Taurano, su impulso di Buonfiglio, per finalità sociali. Una vicenda su cui indagano i Carabinieri della Stazione di Lauro e della Compagnia di Baiano. Lo stesso Buonfiglio ha denunciato tutto ai militari dell’Arma e ha gia annunciato che non si farà intimorire. Proprio dopo l’evento, il sindaco di Taurano ha firmato una nota al presidente della Comunita’ Montana Partenio Vallo Lauro per chiedere la pulizia di un terreno confiscato alla camorra, per cui l’amministrazione comunale ha proposto un utilizzo per finalità didattiche.