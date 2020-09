Turismo, Castiglione: “L’Irpinia al centro dello sviluppo turistico campano”

Sviluppo Turistico in Irpinia. E’ questo uno degli argomenti più importanti per il rilancio della nostra provincia. Ad intervenire, in questa delicata fase, è la candidata capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali, Alessia Castiglione: “Uno degli elementi basilari per mantenere i giovani in Irpinia e di impedire lo spopolamento è proprio uno sviluppo serio del settore turistico. Ma cosa si intende per sviluppo turistico? Le sagre nei paesini, le manifestazioni con i tagli del nastro, gli infopoint che nessuno sa dove sono? Non credo proprio, queste cose non sono turismo, sono semplice clientelismo di bassa lega, al pari delle famose fritture di pesce! Dobbiamo sfruttare l’elemento essenziale che Avellino ha: l’utilizzo della posizione della nostra città al centro della Campania. Avellino deve essere un hub infrastrutturizzato per la visita delle straordinarie bellezze campane, è questa l’unica seria prospettiva turistico economica. Avellino può rappresentare un polo ristorativo alberghiero che si collega rapidamente alle zone costiere e per questo è fondamentale in primis la realizzazione immediata di un collegamento rapido tra Avellino, Salerno e la costiera ed in secondo luogo un aggancio all’alta velocità per portare i turisti prima a Napoli oppure in un’ora a Roma. Questa è una concreta idea di sviluppo che muove economia, che crea occupazione e ricchezza, non le utopiche fantasie di turisti inglesi in giro per la provincia di Avellino!”