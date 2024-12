Truffe telefoniche, aumentano le segnalazioni: il sindaco allerta i cittadini

LAURO- Truffatori in azione nella cittadina del Vallo di Lauro, scatta l’allerta da parte del Comune. Il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione ha infatti invitato la popolazione ed in particolare le persone più vicine a soggetti fragili, anziani, a fare attenzione alle chiamate di “finti’ carabinieri. “Desideriamo avvisarvi di un aumento delle truffe telefoniche in corso nel nostro territorio in questi giorni” ha scritto il sindaco sulla pagina social dell’ente: “Sono state segnalate parecchie telefonate da parte di finti Carabinieri. Seguite alcuni consigli per proteggervi:Non condividete informazioni personali via email o telefono. Verificate sempre l’identità del richiedente contattandolo direttamente tramite canali ufficiali. Siate cauti con le email e i messaggi sospetti Non cliccate su link o aprite allegati da mittenti sconosciuti.Usate password sicure e uniche per i vostri account online e cambiatele regolarmente.Verificate la sicurezza dei siti web prima di inserire informazioni di pagamento. Cercate “https” nell’URL e il simbolo del lucchetto.

Mantenete aggiornati i vostri dispositivi con le ultime patch di sicurezza. Il tesserino non basta le forze dell’ordine viaggiano sempre in divisa e con auto di servizio Se sospettate di essere vittima di una truffa, contattate immediatamente le autorità competenti e segnalate l’accaduto.Rimanete vigili e proteggete le vostre informazioni personali”.