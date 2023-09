Truffe informatiche, in due ai domiciliari.

A Nocera Inferiore e Torre del Greco,i carabinieri del comando provinciale di Avellino e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coadiuvati dai Reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P.presso il Tribunale di Salerno, nei confronti di Valer Sebastian CSIKI e Anna PEPE, già sottoposte agli arresti domiciliari in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistemi telematici,riciclaggio di denaro sottratto mediante truffa informatica effettuata a seguito della captazione fraudolenta delle credenziali di accesso ad homebanking, con trafugamento di ingenti somme di denaro e trasferimento delle stesse su propri conticorrenti e carteprepagate.

Gli arrestati sono accusati di aver perpetrato ulteriorid elitti della

medesima specie violandole prescrizioni impartite.