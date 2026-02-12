Truffe anziani, finti carabinieri beffati da quelli veri: sventate cinque truffe in un giorno

MIRABELLA ECLANO- Anche questa volta i Carabinieri veri, grazie anche alle prontezza delle vittime e alla martellante campagna di sensibilizzazione, hanno beffato quelli finti, che erano pronti a truffare anziani con la tecnica dell’incidente di un loro familiare. Cinque azioni criminose sventate in un solo giorno da parte dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano, agli ordini del capitano Falginella. Nel pomeriggio di ieri, nei comuni di Venticano, Pietradefusi e Montefusco, sono state tentate almeno

cinque truffe ai danni di altrettante persone anziane. La tecnica è quella oramai nota del c.d. “finto carabinieri” che prospetta alla potenziale vittima una situazione di pericolo nella quale si è venuto a trovare un parente (di solito il nipote o il figlio). Attraverso una telefonata su numero fisso, dapprima viene carpita la fiducia dell’interlocutore, e subito dopo arriva la richiesta di consegnare danaro e preziosi ad un incaricato. Le potenziali vittime, questa volta, ricordando i consigli ricevuti durante i numerosi incontri con i militari delle locali Stazioni Carabinieri, si sono subito insospettite ed hanno contattato il “112”. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, subito dopo la prima segnalazione, hanno saturato l’intero quadrante di interesse con quattro pattuglie perlustrando tutta la zona, senza però ravvisare alcuna situazione sospetta. Adesso le indagini cercheranno di chiarire il luogo ed il numero dal quale le chiamate sono partite e, quindi, di individuare i responsabili.