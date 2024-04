Truffe agli anziani: i Carabinieri di Benevento spiegano come difendersi

Nell’ambito degli incontri volti alla sensibilizzazione contro le truffe, prosegue incessantemente l’attività di vicinanza e sostegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento verso le persone più vulnerabili.

Nella giornata di ieri, all’interno della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Benevento, si è tenuto un incontro per prevenire il fenomeno delle truffe. All’incontro era presente il Comandante della Compagnia Carabinieri di Benevento, Capitano Emanuele Grio e il Comandante della Stazione capoluogo Lgt. Giovanni Calandro, tra il pubblico molti anziani e cittadini di ogni età.

Nel corso dell’iniziativa, attraverso esempi concreti e la simulazione di alcune delle modalità di truffe più diffuse, l’ufficiale ha spiegato ai presenti come difendersi dalle truffe e dai raggiri, illustrando le tecniche maggiormente adottate dai truffatori, fornendo, al contempo, utili raccomandazioni e suggerimenti.

Le numerose persone intervenute hanno mostrato molto interesse sugli argomenti, dialogando in maniera diretta con i militari, ai quali hanno rivolto diverse domande, in particolare sulle cyber truffe (pharming, phishing, smishing e vishing) fatte attraverso l’invio di e-mail, sms (o messaggi attraverso applicativi di messaggistica istantanea), telefonate e le truffe romantiche (catfishing) e quelle generate attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Sono state date, quindi, indicazioni su come difendersi e cosa fare nell’immediatezza, chiamando subito il 112 per segnalare tentativi di truffe o semplicemente per chiedere informazioni.