Truffa dello specchietto: 30enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione
a una ordinanza di custodia cautelare personale (arresti domiciliari), emessa nei confronti
di un soggetto trentenne, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di tentata
estorsione. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale d i Avellino, su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Avellino.
L’attività trae origine da una indagine condotta nei confronti del soggetto, già arrestato per
altra causa, al termine della quale veniva identificato quale autore di una tentata estorsione, con il cosiddetto metodo della “truffa dello specchietto” in danno di due
persone. In entrambe le circostanze, il predetto dopo aver simulato un sinistro tentava
mediante minaccia di costringere le vittime a dargli una somma in denaro.
Il risultato operativo si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di vigilanza
svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e coordinata da questa Procura
della Repubblica di Avellino, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto
della legalita.