Truffa dello specchietto: 30enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione

a una ordinanza di custodia cautelare personale (arresti domiciliari), emessa nei confronti

di un soggetto trentenne, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di tentata

estorsione. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale d i Avellino, su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Avellino.

L’attività trae origine da una indagine condotta nei confronti del soggetto, già arrestato per

altra causa, al termine della quale veniva identificato quale autore di una tentata estorsione, con il cosiddetto metodo della “truffa dello specchietto” in danno di due

persone. In entrambe le circostanze, il predetto dopo aver simulato un sinistro tentava

mediante minaccia di costringere le vittime a dargli una somma in denaro.

Il risultato operativo si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di vigilanza

svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e coordinata da questa Procura

della Repubblica di Avellino, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto

della legalita.