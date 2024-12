Trovati in possesso di 165 grammi di hashish e 950 grammi di marijuana: due arresti

Benevento torna al centro dell’attenzione nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno messo a segno un’ulteriore importante operazione che ha portato all’arresto di un 22enne del posto e un 37enne rumeno residente in Ceppaloni, gravemente indiziati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata dopo un’intensa attività investigativa che ha consentito, ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, di eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, studente universitario, nel corso della quale hanno rinvenuto e sequestrato un consistente quantitativo di stupefacenti, occultati in vari ambienti dell’abitazione: due panetti di hashish trovati all’interno del vano sotto scale, altre dosi nel comodino della camera da letto, sequestrati anche oltre 3100 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 165 grammi di hashish, pronti per essere immessi nel mercato della droga del capoluogo sannita.

In Ceppaloni, inoltre, sempre i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente a quelli della locale Stazione, eseguivano un’ulteriore perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 37enne, disoccupato, rinvenendo, sotto un divano, tre involucri contenente 950 grammi di

marijuana.

I due, tratti in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Benevento.

L’Autorità Giudiziaria ha sottolineato che, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, l’indagato deve essere considerato innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Questo ulteriore arresto si inserisce in un più ampio piano strategico del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti che colpisce varie aree della città e della provincia.