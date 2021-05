Attualità Trova 600 euro al bancomat e li restituisce alla proprietaria: bel gesto del criminologo Pignataro 3 Maggio 2021

Trova 600 euro fuori dal bancomat e rincorre la proprietaria che ormai si era allontanata per darle la somma prelevata. Il fatto è successo stamattina verso le 9:30 presso il bancomat situato sotto il Tribunale di Avellino.

Il noto criminologo investigativo e decente universitario Salvatore Pignataro, attendeva in fila che una signora prima di lui ultimasse il prelievo. Ad un certo punto la donna si gira dicendo che il bancomat aveva forse ultimato i soldi e non erogava. A questo punto Pignataro si è avvicinato al bancomat per verificare se effettivamente non ci fosse la disponibilità, ma non era cosi. Mentre la signora si era già allontanata ed era arrivata quasi all’altezza di via Dante il bancomat ha erogato la somma di 600 euro. Il criminologo Pignataro, non ha esitato a prelevare i soldi erogati e rintracciare di corsa la signora che ha raggiunto qualche minuto dopo.

La pensionata ha ringraziato molto il professionista per il suo gesto inusuale. “Mi hai salvato perché sono i soldi della mia pensione. – ha spiegato la signora a Salvatore Pignataro – Lei è una persona onesta e spero che Dio gliene renda merito.”