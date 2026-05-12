Trionfo del Centro Ginnico Avellino ai Campionati Nazionali: tutte sul podio le ginnaste irpine

Straordinario successo per il Centro Ginnico Avellino al Campionato Nazionale Libertas di Ginnastica Ritmica, andato in scena a San Benedetto del Tronto dal 29 aprile al 3 maggio, con oltre 1200 ginnaste provenienti da tutta Italia.

Le atlete irpine hanno regalato una prestazione memorabile, conquistando ben 33 medaglie complessive: 14 ori, 17 argenti e 2 bronzi, confermando il livello d’eccellenza raggiunto dalla società avellinese nel panorama nazionale della ginnastica ritmica.

Guidate dalla direttrice tecnica, la prof.ssa Silvia Coppola, e dai tecnici Claudia Costa, Martina Coppola, Ilary Dello Russo, Elvira Mastromarino, Chiara Bergamasco e Iole Tucci, le giovani ginnaste hanno brillato in ogni categoria, imponendosi con eleganza, tecnica e determinazione davanti a una concorrenza di altissimo livello.

Particolarmente prestigiosi i risultati ottenuti nel settore Silver, dove le atlete si sono confrontate con ginnaste impegnate anche nei campionati federali della Federazione Ginnastica d’Italia. Un contesto altamente competitivo che rende ancora più significativo il bottino conquistato dal Centro Ginnico Avellino.

A distinguersi sono state soprattutto:

– Marta Morante, campionessa nazionale al cerchio e alle clavette nel Campionato Silver LC1, categoria Senior 1;

– Placidia Del Rosario, argento al corpo libero e bronzo alla palla nel Campionato Silver LA2, categoria Allieve 1.

Ma il trionfo è stato corale. Ogni ginnasta ha contribuito con talento, sacrificio e passione a un risultato che premia il lavoro quotidiano svolto in palestra e la qualità tecnica dello staff.

Tra le protagoniste della spedizione irpina:

– Sofia De Paola: oro alle clavette e argento al cerchio

– Francesca Mauriello: argento al cerchio e bronzo alla palla

– Miriam Alfieri: doppio argento al cerchio e alla palla

– Annachiara Argenio: doppio oro al cerchio e alla palla

– Claudia Barletta: oro alla palla e argento al corpo libero

– Sara Borriello: argento alla palla

– Angela Bruno: oro al corpo libero e argento alla palla

– Arianna Lamorgese: oro al corpo libero e argento alla palla

– Marina Di Somma: oro alla palla e argento al cerchio

– Marzia Conte: argento al cerchio

– Valeria Melillo: argento alla palla

– Annalaura Nicoletta Rotondi: argento alla palla

– Giordana Petruzzo: argento alla palla

– Alessia Valentino: oro al corpo libero e argento alla palla

– Alice Cicinelli: oro al corpo libero

– Isabel Papa: oro al corpo libero

– Panfilia Del Rosario: argento al corpo libero

– Benedetta Di Iorio: argento al corpo libero

– Coppia Del Rosario-Papa: medaglia d’oro

– Coppia Cicinelli-Di Iorio: medaglia d’oro

Il Centro Ginnico Avellino si è inoltre distinto anche nel campionato di coreografia, conquistando prestigiosi riconoscimenti che hanno emozionato pubblico e giuria. Un risultato eccezionale che certifica non solo il valore sportivo del Centro Ginnico Avellino, ma anche la forza di un progetto educativo e formativo capace di accompagnare le giovani atlete in un

percorso di crescita dentro e fuori la pedana. Dietro ogni medaglia ci sono sacrifici, disciplina, passione e sogni coltivati ogni giorno. E oggi, quei sogni, brillano d’oro.

Il prossimo appuntamento per le ginnaste avellinesi sarà l’8 giugno, quando il Centro Ginnico Avellino sarà protagonista di un’esibizione nell’ambito della XXV Edizione degli Sportdays 2026, storico e consolidato evento irpino organizzato dal prof. Giuseppe Saviano, delegato CONI Avellino. Un’occasione speciale per celebrare davanti al pubblico del territorio i successi

conquistati a livello nazionale e continuare a promuovere i valori dello sport, della passione e della crescita delle giovani atlete.