Tribunale, l’ultimo giorno di lavoro per Alfonso Vecchione: gli auguri dei colleghi

Da domani mattina Alfonso Vecchione non sarà più al suo posto nel fronte office del Tribunale di Avellino, quello dove per quasi trentacinque anni, a partire dal lontano 1989, e’ stato al servizio della giustizia in uno di quegli incarichi che contribuiscono a far funzionare la macchina del Tribunale in silenzio e senza grandi clamori. Questa mattina per lui ultimo giorno di lavoro, quello dedicato ai saluti ai colleghi e al personale di Procura e Tribunale con cui ha collaborato in tutti questi anni. Uno dei punti di riferimento dell’ Ufficio del Casellario Giudiziale e della ricezione atti a Palazzo di Giustizia che si commiata e da oggi potrà riposarsi con una meritata pensione. Buona vita da parte di tutti i suoi colleghi.