Tribunale, il Segretario Generale di Confintesa FP: la valorizzazione del personale per un servizio Giustizia migliore

AVELLINO- “Il personale del settore Giustizia e’ fondamentale per il buon funzionamento del servizio ai cittadini”. Queste le parole del Segretario Generale di Confintesa FP, Claudia Ratti la quale, nel corso dell’assemblea organizzata nella giornata di ieri nell’Aula Magna “Rosario Livatino” del Palazzo di Giustizia di Avellino, ha puntato il focus sui maggiori temi riguardarti il personale degli uffici giudiziari con particolare riferimento alla contrattazione integrativa, alle proposte della Sigla per rilanciare un settore in crisi. Per cui, nell’ambito di un confronto in cui si è dato ampio spazio alle domande ed ai confronti con il personale di Palazzo di Giustizia e degli altri Uffici Giudiziari presenti, si è parlato del nuovo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale) in discussione presso I’ARAN, di stabilizzazione del personale a tempo determinato, della riforma dell’ordinamento professionale e della creazione della Quarta area, tra realtà e sogno.

Il Segretario Generale ha anche detto: “sono ad Avellino perché è un momento particolare per il settore ed è giusto ascoltare le istanze dei colleghi, che tante volte si sono rivelate importanti. Siamo qui per lavorare ad un servizio Giustizia efficiente, che funzioni. Si tratta di un riflesso a cascata, il servizio Giustizia funziona se ci sono dipendenti bravi e motivati. Per cui siamo vicini ai colleghi che sono anche i più vicini ai cittadini”.

In quello di Avellino il sindacato da tempo, attraverso Gianluigi Liquori, Coordinatore Provinciale Giustizia Confintesa Funzione Pubblica, si sta battendo anche per la problematica della sicurezza della struttura. Un confronto, dopo le segnalazioni, che ha portato già ad un primo risultato, quello relativo alla bonifica dell’area Archivio del Palazzo di Giustizia. Così, Gianluigi Liquori, ha ribadito come la problematica sicurezza del Tribunale e’ attenzionata da sempre e “comunque resta tra le priorità, sia per i lavoratori, il profilo che a noi riguarda, sia per i lavoratori che per l’utenza”.

Insieme al segretario generale, all’incontro a Palazzo di Giustizia erano presenti anche Giuliana Andreozzi, Segretario Regionale Campania Confintesa FP, Lorenzo Santabarbara, Coordinatore Giustizia Confintesa FP Benevento.