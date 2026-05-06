Tribunale, il penalista Gaetano Aufiero riconfermato alla guida della Camera Penale

AVELLINO- Il penalista Gaetano Aufiero riconfermato alla guida della Camera Penale Irpina. Alle quattordici di oggi, l’ufficialità della riconferma di tutti i consiglieri uscenti, a partire dallo stesso Aufiero e da Mauro Alvino, Claudio Frongillo, Francesco Perone, Luigi Petrillo, Costantino Sabatino e Giuseppe Saccone e l’elezione dei Componenti del Collegio dei Probiviri in Benedetto Vittorio De Maio, Paola Forcione e Teodoro Reppucci. Un Direttivo urgente convocato nel pomeriggio ha confermato le cariche: Gaetano Aufiero sarà presidente, Costantino Sabatino segretario e Mauro Alvino tesoriere.