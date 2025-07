Tribunale evacuato, era una prova di sicurezza anticendio

AVELLINO- Tribunale evacuato, ma era una prova antincendio. Pochi minuti fa c’è stata una delle esercitazioni che periodicamente vengono organizzate a Palazzo di Giustizia per verificare i sistemi di sicurezza. Per questo motivo tutto il personale e gli utenti al suono della sirena di emergenza hanno lasciato aule ed uffici, solo per una prova ovviamente.