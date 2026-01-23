Tribunale, Airoma saluta gli avvocati: rapporto sempre leale e sereno

AVELLINO- ” Ci tenevo ad essere qui e salutarvi per ringraziarvi e perché devo apprezzare un rapporto che ho sempre percepito in termini di lealtà e serenità”. Sono le parole che questa mattina, nel suo ultimo giorno in Tribunale ad Avellino, il Procuratore Domenico Airoma (che lunedì si insediera’ nella nuova sede di Napoli Nord) ha rappresentato nella sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino al presidente Fabio Benigni e al segretario Francesco Castellano, presente insieme ad alcuni consiglieri e avvocati. Un saluto a cui il Procuratore Airoma teneva in modo particolare, anche per il legame sempre forte con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino nei cinque anni alla guida dell’ufficio inquirente.