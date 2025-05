Treno Baiano-Napoli, Eav sospende le corse. Ciampi (M5S): “Sconcerto per la decisione dell’ente”

“Apprendo con incredulità dell’iniziativa dell’Eav relativa all’interruzione per oltre 4 mesi del servizio ferroviario sulla linea Baiano-Nola-Napoli. – dichiara il Consigliere regionale M5S Campania, nonchè componente della Commissione Trasporti, Vincenzo Ciampi – Si tratta di un provvedimento mai concordato con le amministrazioni locali e con le associazioni degli utenti. Iniziativa presa all’oscuro di quanti oggi manifestano un profondo disagio derivante da questa inopinata scelta dal management di Eav. Al primo posto la sicurezza dei viaggiatori, ma al primo posto anche una attenta azione di programmazione degli interventi sulla linea che tenga conto delle esigenze del Servizio Pubblico per il quale Eav opera. Chiederò in Commissione Trasporti un’audizione del manager De Gregorio in tempi rapidissimi. Immediatamente riveda le decisioni fin qui prese: non si possono penalizzare territori già in grandi difficoltà; non si possono mortificare gli amministratori locali che vengono tenuti ai margini di decisioni che riguardano le loro comunità, non si appiedano dalla mattina alla sera migliaia di studenti e lavoratori pendolari. De Gregorio non è il padrone del trasporto locale, dia conto delle sue azioni”.